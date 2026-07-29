Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve Antalya Valiliği, Antalya Körfezi için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan resmi açıklamaya göre, 30 Temmuz 2026

Perşembe günü gece yarısından itibaren bölgede deniz koşullarının zorlaşması öngörülüyor.

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre, rüzgarın kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Saatte 50 ile 75 kilometre hıza ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, perşembe günü saat 00.00'da başlayıp aynı gün saat 15.00'e kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. Fırtınanın öğleden sonra kademeli olarak etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

DENİZCİLER VE BALIKÇILAR İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Antalya Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denizcilik faaliyetleriyle uğraşanları uyardı. Özellikle açık denizde seyreden balıkçı tekneleri, tur yatları ve deniz ulaşımını kullanan vatandaşların, belirtilen saat aralığında sefere çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Antalya Körfezi'ni kapsayan bu meteorolojik uyarı, turizm ve balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Alanya kıyıları için de muhtemel etkiler barındırıyor. Bölgedeki tekne sahiplerinin ve su sporları işletmecilerinin, perşembe günü öğle saatlerine kadar tedbiri elden bırakmamaları ve yetkili kurumların uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.