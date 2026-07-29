Antalya'da 1999 yılında evlenen ve 2006'da boşanma süreci başlayan Nilüfer Yalçın'ın yaklaşık 20 yıl süren hukuk mücadelesinde karar Yargıtay'dan döndü. Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, 400'ü aşkın duruşmaya sahne olan dava, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 16 Haziran 2026 tarihli kararıyla ilk derece mahkemesine geri gönderildi.

Yalçın ile C.Ç., 1999'da evlendikten sonra 2001'de bir erkek çocuk sahibi oldu. Aile içi gayrimenkul anlaşmazlıklarının büyümesi üzerine 2006 yılında açılan boşanma davası tam 8 yıl sürdü. Yargılama devam ederken 2007 yılında C.Ç. hakkında alınan "akıl sağlığı yerinde değildir" raporu, sürecin seyrini değiştirdi. Bu rapor sebebiyle 2014'te kesinleşen boşanma kararında Yalçın, nafaka veya tazminat alamadı.

ÇELİŞKİLİ RAPORLAR DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yıllar sonra çocuk koruma davası kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2018 tarihli yeni bir rapor, hukuki süreci yeniden başlattı. Yeni raporda C.Ç.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilerek kısıtlılık hali kaldırıldı. Bu gelişme üzerine Nilüfer Yalçın, yargılamanın iadesi talebiyle dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2025/9565 sayılı dosya üzerinden verdiği kararla davayı bozdu.

YARGILAMANIN İADESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Aile hukukunda kesinleşmiş mahkeme kararları, davanın temelini oluşturan sağlık raporları gibi kritik delillerin sonradan çelişkili hale gelmesi durumunda olağanüstü kanun yolu olan "yargılamanın iadesi" ile yeniden açılabiliyor. Antalya'daki bu emsal niteliğindeki gelişme, mal paylaşımı ve tazminat haklarının kesinleşmiş kararlara rağmen yeni ve kesin delillerin ortaya çıkmasıyla yıllar sonra bile yeniden değerlendirilebileceğini gösteriyor.

UYAP üzerinden gelen bozma kararının ardından açıklama yapan 51 yaşındaki Nilüfer Yalçın, haklılığının kanıtlanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. 20 yıldır eli kelepçeli bir açık cezaevinde gibi hissettiğini belirten Yalçın, gerekirse bir 20 yıl daha adliye koridorlarında hakkını arayacağını vurguladı. Dosya, Yargıtay'ın bozma gerekçeleri doğrultusunda Antalya'daki ilk derece mahkemesinde yeniden ele alınacak.