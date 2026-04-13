Antalya kulisleri bugünlerde tek bir senaryoyu konuşuyor. Belediye binasındaki makam odasından cezaevine uzanan süreçte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için formül arayışları hız kazandı. Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "ara seçim" çıkışı, sadece bir genel siyaset stratejisi değil, aynı zamanda tutuklu belediye başkanları için bir tahliye kapısı olarak yorumlanıyor. Özellikle 22 milletvekilinin istifasıyla boşalacak koltuklar üzerinden gidilecek bir ara seçimde, Böcek’in Antalya’dan aday gösterilmesi ihtimali gündemde. Şehrin sokaklarında, emekli kahvelerinde ve esnaf dükkanlarında "Başkan çıkacak mı?" sorusu her geçen gün daha yüksek sesle sorulur oldu. Faturaların, kiranın ve hayat pahalılığının altında ezilen Antalyalılar için yerel yönetimin başındaki belirsizlik, belediye hizmetlerinin aksaması endişesini de beraberinde getiriyor.

TÜREL’DEN SERT ÇIKIŞ: İTİRAFÇI OLMASIN DİYE...

Siyasetin diğer kanadında ise bu hamleye yönelik sert eleştiriler var. AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, isim vermeden yaptığı açıklamada bu stratejiyi "bir kurtarma operasyonu" olarak niteledi. Türel’in, tutuklu başkanların "Konuşuruz, itirafçı oluruz" tehditlerine karşı CHP Genel Merkezi’nin milletvekilliği vaadiyle sus payı verdiği yönündeki iddiaları Antalya’da yankı buldu. Geçen gün Meltem mahallesinde bir manavla konuşurken "Haberlerde ne çıkarsa o, biz önümüze bakıyoruz ama belirsizlik kötü" dedi. Gerçekten de Antalya halkı artık somut bir sonuç bekliyor.

HUKUK NE DİYOR? TAHLİYE MÜMKÜN MÜ?

Hukukçulara göre, Muhittin Böcek eğer milletvekili seçilirse Anayasa’nın 83. maddesi devreye girecek. Bu maddeye göre, Meclis kararı olmadıkça bir milletvekili tutuklanamıyor veya yargılanamıyor. Geçmişte Mustafa Balbay ve Sebahat Tuncel örneklerinde olduğu gibi, kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı sürece sandıktan çıkan irade, cezaevi kapılarını açabiliyor. Ancak Böcek’in sadece mevcut yolsuzluk dosyası değil, ALDAŞ şirketine yönelik yürütülen ve 5 Temmuz’da kritik süreci dolacak olan dosyası da yargı sürecini karmaşık hale getiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarındaki soruşturma süreci ise halen devam.