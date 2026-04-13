Alanya siyasetinde sular durulmuyor, bu kez tartışmanın odağında şehrin en büyük markası Alanyaspor var. AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy, son dönemde tribünlerde sıkça boy gösteren CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya’yı hedef aldı. Ersoy, maçlara gidip fotoğraf vermenin kulübe bir fayda sağlamadığını, asıl meselenin Mahmutlar Alanyaspor tesisleri projesindeki düğümü çözmek olduğunu savunuyor. Hasan Çavuşoğlu ve yönetiminin yıllardır tek başına verdiği mücadeleye değinen Ersoy, "Sadece tribünde görünmekle veya kameralar karşısında yer almakla bu kulübe katkı sağlanmıyor" diyerek Kaya'nın tavrını samimiyetsiz bulduğunu söyledi. Bugünlerde Alanya sokaklarında, çarşıda pazarda kiminle konuşsanız konu dönüp dolaşıp Alanyaspor'un ligdeki durumuna ve ekonomik zorluklara geliyor. Taraftarın tek derdi takımın başarısıyken, siyasetçilerin bu konu üzerinden karşı karşıya gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

"İCRAATIN YOLU MAHMUTLAR'DAN GEÇER"

Ersoy'un açıklamasındaki en sert bölüm ise engelleme iddiaları üzerine oldu. Projelerin önüne set çekilip sonra maçta alkış tutulmasının kamuoyu tarafından yemeyeceğini belirten Ersoy, desteğin yolunun icraat olduğunu vurguladı. Özellikle Mahmutlar bölgesinde planlanan tesislerin gecikmesi, taraftar grupları arasında da bir süredir huzursuzluk yaratıyordu. Kira fiyatlarının uçtuğu, hayat pahalılığının herkesi vurduğu bu dönemde, kulübün kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak kalıcı projeler hayati önem taşıyor. Ersoy da tam bu noktaya parmak basarak, "Gerçekten destek olmak istiyorsanız projenin önünü açın" çağrısında bulundu. Dün akşamüzeri Damlataş tarafında oturan bazı taraftarların kendi aralarında konuştuğu gibi; stadın yolu belli ama tesisin yolu bir türlü bitmek bilmiyor. Ersoy, günübirlik ve sadece görüntüye yönelik yaklaşımların Alanyaspor’a bir şey kazandırmayacağını, altyapı ve tesisleşme konusunda atılacak her samimi adımın arkasında duracaklarını ifade ederek konuşmasını bitirdi.