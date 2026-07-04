Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen mobil cihazların IMEI kayıt süreçleri ve arıza durumundaki değişim işlemleri baştan aşağı yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle birlikte kayıt işlemlerindeki yetki karmaşasına son verilerek süreç tek bir dijital platformda toplandı.

ARACI KURUMLAR DEVREDEN ÇIKARILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bugüne kadar abone kayıt merkezleri ve çeşitli aracı kurumlar üzerinden yapılabilen IMEI kayıt işlemleri tamamen sonlandırıldı. Artık yurt dışından telefon getiren vatandaşlar ve yabancı misyon kimlik kartı sahipleri, tüm kayıt başvurularını yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. 2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 TL'lik IMEI kayıt harcı da sistemin yönlendirmesiyle yasal kurallara uygun şekilde ödenecek.

ANA KART DEĞİŞİMİNDE HANGİ BELGELER ZORUNLU?

Yeni düzenleme, özellikle cihazı arızalanan ve ana kart değişimi yapılması gereken kullanıcılar için katı evrak standartları getiriyor. Cihazın ana kartının değişmesi durumunda IMEI değişim başvurusu, ilk kaydı yapan kişi tarafından yine e-Devlet üzerinden yapılacak. İşlemi gerçekleştiren teknik servisin düzenleyeceği belgede firma unvanı, arıza detayı, eski ve yeni IMEI numaraları ile antet veya kaşe bulunması zorunlu tutuluyor.

Bu standartların getirilmesindeki temel amacın, yetkisiz müdahalelerin ve kayıt dışı değişim vakalarının önüne geçmek olduğu belirtiliyor. Teknik servis belgesinde eksik bilgi veya kaşe bulunmayan başvurular sistem tarafından doğrudan reddedilecek. Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması ve ödedikleri 54 bin 258 TL'lik kayıt hakkını kaybetmemesi için onarım işlemlerini resmi evrak düzenleyebilen kurumsal servislerde yaptırmaları gerekiyor.