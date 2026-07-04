Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkol ticaretine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla harekete geçen jandarma birimleri, her iki ilçede kaçak ürün satışının önlenmesi amacıyla koordineli bir çalışma yürüttü.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Alanya ve Manavgat'ta faaliyet gösteren iki farklı işletmeye ait depolara operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin aktardığına göre, söz konusu işletmelerin depolarında gerçekleştirilen detaylı aramalarda toplam 208 litre kaçak içki tespit edilerek ürünlere el konuldu.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Operasyon neticesinde, ele geçirilen kaçak ürünlerle bağlantılı olduğu belirlenen işletme sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, turizm merkezlerinde haksız kazanç sağlayan ve insan hayatını tehlikeye atan bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

KAÇAK İÇKİ TÜKETİMİ NEDEN RİSKLİ?

Uzmanlar, merdiven altı tesislerde yasa dışı yollarla üretilen veya ülkeye kaçak sokulan içkilerin tüketiminin, kalıcı görme kaybı ve organ yetmezliği başta olmak üzere ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Tüketicilerin, şüpheli durumlarda yetkili mercilere ihbarda bulunması ve bandrolsüz ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor.