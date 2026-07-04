Alanya'da tartıştığı arkadaşını karnından bıçakla ağır yaralayan 20 yaşındaki İ.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. (24) ile arkadaşı İ.M. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.M., yanındaki bıçakla arkadaşı B.A.'yı karnından yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan B.A.'yı ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.M., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.