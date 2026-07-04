Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında fona dair yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinden istihdamı desteklemek amacıyla kullanılabilecek pay 2026 yılı için yeniden belirlendi.

Daha önce yüzde 30 olarak uygulanan bu limit, yeni yasal düzenlemeyle birlikte yüzde 50 seviyesine yükseltildi. İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla resmiyet kazanarak yürürlüğe girdi.

KAYNAKLAR HANGİ ALANLARA AKTARILACAK?

Yapılan bu oransal artışla birlikte fon kaynaklarının kullanım esnekliği artırılmış oldu. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar doğrultusunda, fondan istihdam projelerine daha fazla bütçe ayrılması yasal zemine kavuştu.

İSTİHDAM POLİTİKALARINA ETKİSİ NE OLACAK?

Kullanım oranının yüzde 50'ye çıkarılması, özellikle aktif iş gücü programlarının finansman kapasitesini doğrudan artıracak. Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve işe yerleştirme hizmetleri gibi istihdamı teşvik eden uygulamalara aktarılacak kaynak miktarı genişleyecek. İş arayanların nitelik kazanması, işverenlerin ise kalifiye eleman bulması sürecinde fonun daha aktif bir rol üstlenmesi hedefleniyor.