AJet, Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı üzerinden hem Avrupa'daki çok sayıda kente hem de yurt içine yönelik yeni direkt uçuş seferlerini başlattı. Düzenlenen resmi törenle duyurulan yeni hatlar sayesinde, bölgenin turizm ve uluslararası ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda gerçekleştirilen törene yerel yöneticiler, AJet ve TAV Havalimanları üst düzey temsilcileri katılım sağladı. AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya'nın aktardığına göre, şirket Bodrum operasyonları için iki yeni Boeing 737 uçağını devreye aldı. Kaya, önümüzdeki 4 aylık dönemde 100 bini iç hat, 100 bini dış hat olmak üzere toplam 200 bin yolcu kapasitesine ulaşmayı planladıklarını bildirdi. İlk hafta verilerinde iç hatlarda yüzde 90'ın üzerinde çift yönlü doluluk yakalandığı, dış hatların ise beklentiler doğrultusunda ilerlediği ifade edildi.

HANGİ ŞEHİRLERE DİREKT UÇUŞ YAPILACAK?

Yeni planlama ile birlikte yolcular, seyahat planlamalarında daha fazla direkt rota seçeneğine kavuştu. Bodrum'dan Almanya'nın Nürnberg, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover ve Leipzig kentlerine haftada toplam sekiz direkt sefer düzenleniyor. Ayrıca Saraybosna, Viyana, Stokholm, Üsküp, Kopenhag ve charter olarak Tiran ile Priştina'ya da uçuşlar sunuluyor. Temmuz ayının ortasından itibaren ise haftanın üç günü Londra seferlerinin başlaması planlanıyor. Yurt içi ağında ise İstanbul ve Ankara'ya ek olarak Trabzon, Adana, Gaziantep, Samsun ve Kayseri'ye karşılıklı uçuşlar gerçekleştiriliyor. 26 Haziran itibarıyla başlayan Bodrum-Lefkoşa hattında da haftada iki sefer bulunuyor.

HAVALİMANI YOLCU TRAFİĞİNDE ARTIŞ

TAV

Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü Candemir Akyıldız'ın açıklamalarına göre, havalimanı 2025 yılında 4,4 milyon yolcuya hizmet verdi. 2026 yılının ilk beş aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 4 oranında büyüme kaydedildi.

Mevcut durumda 40 farklı havayolu şirketinin 80 noktaya uçuş düzenlediği havalimanında, AJet'in toplam 20 farklı noktayı kapsayan operasyonlarıyla birlikte ulaşım ağının daha da genişlediği vurgulandı.