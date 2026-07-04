Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve eski Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver'in tutuklanmasıyla sonuçlanan rüşvet soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Dosyaya giren yeni beyanlar, usulsüzlük iddialarının konaklama sektörüne kadar uzandığını gösteriyor.

Soruşturma kapsamında Tanrıöver ile birlikte iki şüphelinin daha tutuklandığı süreçte, şikayetçi sayısının arttığı bildirildi. Antalyaspor eski Başkanı Sinan Boztepe'nin de müşteki sıfatıyla yer aldığı dosyada, 5 milyon liranın üzerindeki para transferlerinin rüşvet suçu kapsamında incelendiği öne sürüldü.

İTİRAFÇI BEYANLARI DOSYAYI NASIL GENİŞLETTİ?

Operasyonda gözaltına alınan ve Tanrıöver'in yeğeninin eski eşi olduğu belirtilen Murat Akkaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddiaya göre Akkaş, Antalya'daki çeşitli otellerden farklı bahanelerle para toplayarak dönemin il müdürüne aktardığını ifade etti.

Benzer şekilde, tutuklu bulunan SGK Özel Kalem personeli Ramazan Bulut'un da etkin pişmanlık yasasından yararlandığı öğrenildi. Bulut'un ifadesinde, bazı kamu görevlilerinin otellerde ücretsiz konaklatıldığı ve tesislerden alınan rüşvetin Tanrıöver'e ulaştırıldığı iddiaları yer aldı.

TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ YANSIMALARI NELER OLACAK?

Antalya merkezli yürütülen bu soruşturma, iddia edilen rüşvet çarkının oteller üzerinden işlemesi nedeniyle bölgedeki konaklama ve turizm sektörü temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından kurumun denetim süreçlerinin nasıl şekilleneceği kamuoyunda dikkat çekiyor.

Bakanlık, görevden uzaklaştırılan Tanrıöver'in yerine SGK Antalya İl Müdürlüğü'ne vekaleten Ali Karaçalı'yı atayarak kurumda yeni bir yönetim süreci başlattı. Başsavcılığın çok yönlü olarak sürdürdüğü soruşturmada, yeni ifadeler doğrultusunda dosyaya farklı şüphelilerin de eklenebileceği değerlendiriliyor.