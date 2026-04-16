Antalya’da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında genç sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya trafik kazası haberleri arasına bir yenisi daha eklendi. Muratpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, lüks otomobilin duvara çarpması sonucu 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan kadın ise yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DUVARA ÇARPTI

Kaza, Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Buğra Alacan yönetimindeki 07 CTX 677 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır hasar alan araçta bulunan sürücü Cemal Buğra Alacan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler uzun süre araçta inceleme yaptı.

YARALI KADININ FERYADI KAMERADA

Araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Berra İ. ise kazada yaralandı. Araç içerisinde sıkışan genç kadın, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netleşecek.