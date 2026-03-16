Antalya’da sabah saatlerinde Gazi Bulvarı üzerinde seyir halindeki lüks bir otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekip yangın tüpüyle müdahale etmesi, daha büyük bir zararın önüne geçti.

Antalya’da trafikte ilerleyen bir lüks otomobil, bu kez hızıyla değil çıkan yangınla dikkat çekti. Sabah saatlerinde Gazi Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, seyir halindeki aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı vakit kaybetmeden emniyet şeridine çekti.

İlk anda yaşanan panik kısa sürdü. Sürücünün kendi imkanlarıyla yaptığı hızlı müdahale, hem alevlerin büyümesini hem de bulvardaki trafiğin tamamen kilitlenmesini engelledi. Antalya gibi araç yoğunluğunun yüksek olduğu bir kentte, birkaç dakikalık gecikme bile işi başka yere götürebiliyor.

İLK MÜDAHALE YANGIN TÜPÜYLE YAPILDI

Otomobilini durduran sürücü, bagajda bulunan yangın tüpünü alarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yapılan bu ilk müdahale sayesinde yangının aracın tamamına yayılması önlendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Bu tür olaylarda saniyeler önemli. Hele motor bölümünde başlayan yangınlarda.

GAZİ BULVARI’NDA TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Yangın nedeniyle Gazi Bulvarı’nda trafik bir süre kontrollü şekilde verildi. Yanan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak lüks otomobilin özellikle motor kısmında ve ön bölümünde ciddi maddi hasar oluştu. Bu görüntü, araçlarda periyodik bakım kadar yangın tüpünün de neden önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. İlk belirlemeler motor bölümünü işaret etse de kesin neden yapılacak teknik kontrol sonrası netleşecek. Antalya’da seyir halindeki araç yangını gibi olaylar özellikle sıcak hava, elektrik tesisatı arızası ve motor kaynaklı teknik problemler nedeniyle zaman zaman gündeme geliyor.

Sürücüler için en kritik detay ise basit görünüyor: Aracın bakımını geciktirmemek, kaputtan gelen dumanı hafife almamak ve araçta mutlaka çalışır durumda bir yangın tüpü bulundurmak.