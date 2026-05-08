Antalya Serbest Bölge’de inşa edilen “Amanda” adlı 58 metrelik lüks süperyatın 2026 Haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Antalya Serbest Bölge, 2026 yılının ilk dört ayında ulaştığı ticaret hacmi ve yüksek ihracat performansıyla dikkat çekti. Bölgede özellikle yat üretimi, elektronik ve medikal sektörleri öne çıkarken, İtalyan bir müşteri için üretilen 58 metrelik “Amanda” isimli süperyat da sektörün vitrini oldu.

İHRACATTA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI

Antalya Serbest Bölge’de yılın ilk dört ayında ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 408 milyon dolara ulaştı. Bölgenin ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 192 olarak açıklandı.

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgedeki üretimin yüksek katma değer oluşturduğunu belirterek, Antalya Serbest Bölge’nin Antalya ihracatının yaklaşık yüzde 27’sini tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

YAT SEKTÖRÜ BÖLGENİN LOKOMOTİFİ OLDU

Serbest bölgede faaliyet gösteren 79 firmanın 44’ünü yat sektöründeki şirketler oluşturuyor. Bunun yanında elektronik ve medikal üretim yapan firmalar da bölgede faaliyet gösteriyor.

Özellikle elektronik sektöründe kilogram başına ihracat değerinin 10 bin dolara kadar çıktığı belirtilirken, bölgede yaklaşık 7 bin 200 kişinin çalıştığı, dönemsel yoğunlukla birlikte bu sayının 10 bine yaklaştığı ifade edildi.

Medikal üretim alanında ise kadın çalışan oranının yüzde 80 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

58 METRELİK “AMANDA” TESLİM İÇİN GÜN SAYIYOR

Antalya’daki tersanelerden birinde yapımı süren ve İtalyan bir müşteriye satılan “Amanda” isimli 58 metrelik süperyat, bölgedeki teknik kapasitenin geldiği noktayı ortaya koydu.

Nebula Yat Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sürer, dünyaca ünlü tasarımcı Espen Oeino imzası taşıyan yatın yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından teslim aşamasına geldiğini açıkladı.

1.300 groston hacme sahip yatın dizel-elektrik sevk sistemi kullandığı, 6 güverte, asansör ve gelişmiş denge sistemleriyle donatıldığı belirtildi. Yatın, çapa atmadan denizde sabit kalabilen özel teknolojiye sahip olduğu aktarıldı.

Sürer, “Amanda için 2026 Haziran ayında teslim edilecek diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ’İN BAKIM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

2021 yılında tamamlanan 17 milyon dolarlık altyapı yatırımı sonrası Antalya Serbest Bölge’nin Doğu Akdeniz’de önemli bakım ve onarım merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi.

Bölgede artık 90 metre uzunluğa kadar yat üretimi yapılabiliyor. Ortalama yat üretim boyunun ise son dönemde 20 metreden 30 metreye yükseldiği açıklandı.

Yetkililer, mevcut 400 metrelik yat bağlama rıhtımının tamamen dolduğunu ve yükleme alanlarının da aktif kullanılmaya başlandığını bildirdi. Bölgede bugüne kadar toplam 844 teknenin teslim edildiği, halen 30 bakım projesinin devam ettiği kaydedildi.