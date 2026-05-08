Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli ve memur gözünü açıklanacak yeni enflasyon verilerine çevirdi. SGK Uzmanı Murat Göktaş, mevcut ekonomik tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19-20 bandında zam ihtimalinin güçlendiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 oldu. Böylece yılın ilk dört ayı itibarıyla oluşan enflasyon farkı;

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64

- Memur ve memur emeklileri için yüzde 10,51

olarak hesaplandı.

“SON İKİ AYLIK VERİ BELİRLEYİCİ OLACAK”

Katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Murat Göktaş, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının maaş zamlarında kritik rol oynayacağını söyledi.

Özellikle küresel gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Göktaş, savaşlar, enerji maliyetleri ve tedarik zincirindeki sorunların fiyat artışlarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Göktaş, “İki aylık enflasyon verisi daha eklendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19-20 bandında zam alabilir” dedi.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI HESAPLAMA

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme sisteminin belirleyici olduğunu hatırlatan Göktaş, bu grupta zam oranının mevcut hesaplamalara göre yüzde 15-16 seviyelerinde oluşabileceğini söyledi.

Toplu sözleşme kapsamında memurlara temmuz ayında yüzde 7 oranında zam yapılmasının planlandığını belirten uzman isim, gerçekleşen enflasyonun bu oranı aşması nedeniyle oluşacak farkın maaşlara ayrıca yansıtılacağını ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Yaklaşık 3,5 milyon kişinin en düşük emekli aylığı aldığına dikkat çeken Murat Göktaş, bu konuda ayrıca yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Kök maaşı düşük olan bazı emeklilerin, yalnızca enflasyon farkı uygulanması halinde fiilen zam alamamış duruma düşebileceğini belirten Göktaş, hükümetin bu konuda yeni bir adım atmasının beklendiğini ifade etti.

ZAM FARKLARI TARTIŞMA KONUSU OLUYOR

Son yıllarda memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan maaş zam farklarının kamuoyunda sık sık tartışma yarattığını belirten uzman isim, ilerleyen süreçte ortak zam sistemi üzerinde çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Özellikle farklı emekli grupları arasındaki maaş artışı farklarının azaltılmasının gündeme gelebileceğini ifade eden Göktaş, sosyal denge açısından yeni modellerin değerlendirilebileceğini dile getirdi.

GÖZLER MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİNDE

Temmuz ayında uygulanacak kesin maaş artışlarının netleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Açıklanacak yeni verilerle birlikte milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı da kesinleşmiş olacak.