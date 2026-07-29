Antalya'nın kent içi ulaşımında kritik öneme sahip noktalarda başlatılan altyapı ve yol genişletme çalışmaları sonuç vermeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dumlupınar Bulvarı, İller Bankası ve Akdeniz Üniversitesi kavşaklarında trafiği akıcı hale getirmek için kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirdi.

Gazi Bulvarı üzerinden başlatılan proje kapsamında, köprü geçişlerindeki araç kapasitesi artırıldı. Mevcut durumda iki şeritli olan yol üç şeride çıkarılırken, eklenen katılma ve ayrılma şeritleriyle birlikte köprü geçişi toplam dört şeritli bir yapıya kavuşturuldu. Bu müdahale ile uzun yıllardır süregelen trafik sıkışıklığının büyük oranda giderildiği bildirildi.

ÇALIŞMALAR DUMLUPINAR BULVARI'NDA SÜRÜYOR

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, kentin en yoğun noktalarından birine neşter vurduklarını aktardı. Gün, özellikle Akdeniz Üniversitesi Kavşağı'nda trafiği yavaşlatan dar boğazların ortadan kaldırıldığını ve araç geçişlerinin artık daha güvenli hale geldiğini ifade etti.

MOTORCU DOSTU BARİYERLER EKLENDİ

Yol genişletme adımlarının yanı sıra güzergah boyunca asfalt yenileme, kaldırım ve bordür düzenlemeleri de yapıldı. Özellikle iki tekerlekli sürücülerin güvenliğini merkeze alan motorcu dostu bariyer uygulamalarının tamamlanması, projenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Yetkililer, yenilenen altyapının kent ulaşımına uzun vadeli bir rahatlama sağlamasını öngörüyor.