Antalya genelinde turizm etkisi, yabancı yatırımcı ilgisi ve artan nüfus, kentteki yaşam maliyetlerini Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkardı. Açıklanan güncel piyasa verilerine göre, şehirde tek bir kişinin aylık barınma ve temel ihtiyaç giderleri 50 bin TL seviyesini aşarken, konut krizi hem kiracıları hem de ev arayanları zorluyor.

İstanbul, Muğla ve İzmir'in ardından en pahalı şehirler arasına giren Antalya'da, özellikle kira fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Raporlara göre, kent genelinde ortalama aylık kira bedeli 23 bin TL civarında seyrediyor. Şehir merkezindeki 1+1 dairelerin kiraları dahi 23 bin TL'nin üzerine çıkarken, hane halkı harcamalarının en büyük kısmını barınma oluşturuyor.

İLÇELERE GÖRE FİYAT UÇURUMU BÜYÜYOR

Konut piyasasındaki fiyatlamalar, bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösteriyor. Muratpaşa'nın Lara bölgesi ile Konyaaltı en yüksek kira bedellerinin talep edildiği yerler olarak öne çıkıyor. Geçmişte daha uygun fiyatlı alternatifler sunan Kepez ilçesinde dahi son dönemde kiraların ciddi oranda yükseldiği aktarıldı.

SAHİL İLÇELERİNDEKİ ARTIŞ ALANYA'YI NASIL ETKİLİYOR?

Yaz aylarında artan turist yoğunluğu ve turizm odaklı fiyat politikaları, restoranlardan ulaşıma kadar tüm hizmet sektörünü doğrudan etkiliyor. Piyasa analizlerine göre, Antalya'nın genel sahil bandında gözlemlenen bu maliyet artışlarının, benzer demografik ve yabancı yatırımcı yapısına sahip Alanya'daki gayrimenkul piyasasına da yansıması muhtemel görünüyor. Hizmet sektöründeki yüksek fiyatlamaların, Alanya'daki yerleşik nüfusun bütçesi üzerindeki olası etkileri yakından takip ediliyor.

Yapılan güncel yaşam maliyeti analizlerine göre, dört kişilik bir ailenin konut, gıda ve ulaşım gibi temel harcamaları aylık 100 bin TL barajını geçebiliyor. Mevcut tablo, bölgenin sadece tatilciler için değil, sürekli yaşam kurmak isteyen yerleşik halk için de ekonomik olarak en maliyetli coğrafyalardan birine dönüştüğünü doğruluyor.