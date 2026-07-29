TMMOB

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, denizlerin sadece görsel olarak temiz görünmesi ve mevcut yüzme suyu analizleri tek başına yeterli olmuyor. Dünyanın en fazla Mavi Bayraklı plajlarına ev sahipliği yapan Antalya'da, mikroplastik ve nanoplastik kirliliğine karşı kapsamlı bir mücadele başlatılması gerektiği bildirildi.

İNSAN KANINA KADAR ULAŞAN TEHLİKE

Odadan aktarılan bilgilere göre, denizlere bırakılan plastik atıklar zamanla parçalanarak insan vücuduna kadar giriyor. Bilim insanlarının son araştırmaları, mikroplastiklerin sadece deniz canlılarında değil; insan kanı, akciğer, beyin, anne sütü ve plasentada bile bulunduğunu ortaya koyuyor. Yarı kapalı bir yapıya sahip olan Akdeniz'in, karasal kaynaklı atıklar ve yetersiz atık yönetimi nedeniyle bu kirliliğe karşı çok daha hassas olduğu vurgulandı.

AVRUPA'NIN ÇÖPLÜĞÜ OLMAYA TEPKİ

Açıklamada, Türkiye'nin geri dönüşüm adı altında başka ülkelerden plastik atık ithal etmesine de sert tepki gösterildi. İthal edilen atıkların tamamının geri dönüştürülemediğine dikkat çekilerek, Avrupa'nın plastik çöplüğü olmanın çevre ve halk sağlığı açısından kabul edilemez olduğu ifade edildi. Kurum, Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelerden plastik atık ithalatının tamamen yasaklanmasını talep etti.

ALANYA VE BÖLGE TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI

Akdeniz havzasını tehdit eden bu kirlilik uyarısı, uzun sahil şeridi ve çok sayıda Mavi Bayraklı plajı bulunan Alanya'da da yakından takip ediliyor. Deniz turizminin belkemiğini oluşturduğu bölge ekonomisinde; oteller, günübirlik gezi tekneleri, marinalar ve su sporları işletmelerinin sağlıklı bir ekosisteme bağımlı olduğu biliniyor. Olası bir deniz kirliliğinin, Alanya ve geniş Antalya coğrafyasındaki turizm gelirlerine ciddi zararlar verebileceği değerlendiriliyor.

ÇÖZÜM İÇİN ACİL ÇAĞRI

Denizleri korumak için sadece kıyı temizliğinin yetersiz kaldığını belirten Çevre Mühendisleri Odası, sorunun kaynağında çözülmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Talepler arasında; Antalya Körfezi için sürekli mikroplastik izleme programı oluşturulması, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda biyolojik izleme çalışmalarının başlatılması ve Mavi Bayrak kriterlerine mikroplastik parametrelerinin eklenmesi yer aldı. Ayrıca, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin desteklenerek ortak veri üretiminin güçlendirilmesi gerektiği yayımlandı.