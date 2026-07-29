Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan İç Göç İstatistikleri, Antalya bölgesindeki yoğun nüfus hareketliliğini ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Antalya, yurt dışından gelen 35 bin 765 kişi ile en fazla dış göç alan iller arasında öne çıktı. Aynı dönemde komşu illerden Isparta 1.476, Burdur ise 757 kişi göç aldı. Öte yandan Antalya, yüzde 6,5 oranıyla Türkiye genelinde en çok göç veren üçüncü il konumunda yer alıyor.

Uzman Sosyolog Funda Alpaslan Talay, kentin son yıllarda hem iç hem de dış göç açısından ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini bildirdi. Talay'ın aktardığına göre, büyükşehirlerde artan yaşam maliyetlerine rağmen Antalya; iklim şartları, yaşam kalitesi ve istihdam fırsatları sebebiyle genç iş gücünü çekmeye devam ediyor. Dış göç profilinde ise Avrupa'dan gelen yerleşimciler ile zorunlu nedenlerle kente sığınan farklı gruplar bir arada bulunuyor.

DEMOGRAFİK YAPI VE KONUT PİYASASI ETKİLENİYOR

Artan göçmen nüfusu, Antalya'nın geleneksel demografik yapısını çok boyutlu bir şekilde dönüştürüyor. Emekli kesimin kente yerleşmesi yaşlı nüfus oranını artırırken, iş arayan gençlerin gelişi yaş dağılımında farklı dengeler yaratıyor. Bu durumun konut piyasası üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten uzmanlar, aynı zamanda sosyal hizmetlere yönelik talebin de hızla arttığına dikkat çekiyor.

ANTALYA'DAKİ GÖÇ HAREKETLİLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kentin yurt dışından yoğun göç alırken aynı zamanda yüzde 6,5 oranıyla yüksek oranda göç vermesi, istatistiksel olarak bir nüfus yer değişimi sürecine işaret ediyor. Artan barınma maliyetleri kısıtlı bütçeli kesimleri kent dışına iterken, yerlerini farklı alım gücüne sahip yabancılar ve turizm sektöründe çalışmak isteyen yeni iş gücü alıyor. Özellikle Alanya gibi yabancı nüfusun yoğun olduğu sahil ilçelerinde bu sosyoekonomik dönüşümün muhtemel etkileri yakından takip ediliyor.

Bu çok katmanlı yapının sağlıklı yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Talay, adil ve kapsayıcı sosyal uyum politikalarının devreye alınmasının şart olduğunu ifade etti. Uyum süreçlerinin kararlılıkla uygulanmaması halinde kent kimliğinde ve toplumsal yapıda yeni sorunların doğabileceği öngörülüyor.