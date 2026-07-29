Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, meclis üyeleriyle bir araya geldiği aylık değerlendirme toplantısında kentin ekonomik tablosuna dair çarpıcı veriler paylaştı. Çandır'ın aktardığına göre, finansmana erişim zorlukları ve yüksek faiz oranları ticari dengeleri zorlarken, Antalya'daki ödeme göstergelerinde Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir bozulma yaşanıyor.

Resmî enflasyonun yüzde 32 seviyesinde bulunduğu ve gelecek yıl için yüzde 20 hedefinin konulduğu bir ortamda, bankacılık sisteminin kredi maliyetlerini yüzde 60 bandında tutması eleştirildi. İşletmelerin bu maliyetlerle borçlanmasının ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını ifade eden Çandır, tarımsal üretimin devamı için Ziraat Bankası'nın hazine destekli kredi üst limitlerinin en az üç katına çıkarılması gerektiğini bildirdi. Mevcut limitlerin son üç yıldır sabit kalması, artan girdi maliyetleri karşısında üreticiyi zorluyor.

KONKORDATO İLANLARI ZİNCİRLEME RİSK YARATIYOR

Maliyetine bakılmaksızın kullanılan yüksek faizli krediler, işletmelerin üzerindeki yükü ağırlaştırarak konkordato ve iflas risklerini tetikliyor. Çandır, konkordato sürecine giren firmaların vergi ve banka borçları ötelenirken, reel sektöre olan borçlarını ödemeye devam etmeleri gerektiğini savundu. Bu adımın, bir işletmedeki krizin mal ve hizmet sağlayan diğer firmalara sıçramasını engelleyeceği belirtildi.

ÖDEME GÖSTERGELERİNDEKİ BOZULMA NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomik dalgalanmaların yerel piyasalara yansıması, ödeme araçlarındaki aksamalarda net bir şekilde görülüyor. Yılbaşından bu yana Türkiye genelinde karşılıksız çek hacmi yüzde 54 artarken, bu oran Antalya'da yüzde 80 olarak kaydedildi. Sadece haziran ayında Antalya'daki karşılıksız çek artışının yüzde 107'ye ulaşması ve protestolu senetlerdeki yüzde 72'lik tırmanış, kentteki nakit akışı krizinin ulusal ortalamadan daha derin yaşandığını gösteriyor. Nakit döngüsündeki bu daralma, özellikle tedarik zincirine dayalı çalışan küçük ve orta ölçekli işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacını acil hale getiriyor.

İHRACATTA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜME

Ödeme güçlüklerine rağmen Antalya, dış ticarette pozitif bir ivme yakaladı. Yılın ilk altı ayında Türkiye genelinde ihracat yüzde 4,6 artarken, Antalya'da bu oran yüzde 11,4'e ulaştı. Tarımsal ihracatta ise yüzde 3'lük ulusal artışa karşın kentte yüzde 12,3'lük bir büyüme sağlandı. Öte yandan iklim değişikliğine karşı COP31'in kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiği vurgulanırken, şartları sağlayan yerel firmaların 14 Ağustos 2026 tarihine kadar TOBB

Türkiye 100 Programı'na başvuru yapabilecekleri duyuruldu.