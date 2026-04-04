Konyaaltı Sahili’nde bir gencin hayatını kaybettiği olayın ardından, aynı noktada yaşanan sorumsuzluk tepkilere neden oldu. Dev dalgalara rağmen denize giren şahıs sosyal medyada gündem oldu.

Antalya Konyaaltı Sahili’nde yaşanan olay, hem büyük bir acıyı hem de tartışmalı görüntüleri peş peşe getirdi. Dün akşam saatlerinde dalgalı denize giren bir genç hayatını kaybederken, olayın hemen ardından aynı noktada yaşanan bir başka görüntü “bu kadarına da pes” dedirtti.

FACİA AYNI GÜN YAŞANDI

Tatil için Antalya’ya gelen üç akraba, fırtınalı havaya rağmen denize girdi. Şiddetli dalgalar kısa sürede etkisini gösterdi. Mazlum ve Şiyar Kaymak, çevredeki vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde son anda kurtarıldı.

Ancak 26 yaşındaki Ali Ülkaç için aynı şey olmadı. Tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti. Sahilde bulunanların anlattığına göre, olay anında büyük panik yaşandı. Bazıları suya girmek istedi ama… dalga çok sertti.

AYNI NOKTADA AKILALMAZ GÖRÜNTÜ

Facianın üzerinden saatler geçmişti. Hava hâlâ sert, dalgalar hâlâ tehlikeliydi. Buna rağmen bir kişinin iç çamaşırıyla denize girdiği görüntüler ortaya çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar önce ne olduğunu anlayamadı. Uyarılar yapıldı ama dinlemedi. Birkaç kişi sadece bakakaldı. “Az önce biri öldü burada…” diyenler oldu.

O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti.

YETKİLİLERDEN SERT UYARI

Yetkililer, özellikle rüzgarlı havalarda ve yüksek dalga boyunun olduğu günlerde denize girmenin ciddi risk taşıdığını vurguluyor. “Bu şartlarda denize girmek hayati tehlike oluşturur” uyarısı yinelendi.

Konyaaltı Sahili’nde yaşanan bu olay, sadece bir kazayı değil… aynı zamanda dikkatsizliğin nelere yol açabileceğini bir kez daha gösterdi.

Günlük hayatın içinden bir şey aslında. “Bir şey olmaz” diye girilen deniz… ama olmuyor işte.