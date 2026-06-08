Antalya’da yaz mevsimi sahillerde tüm etkisiyle hissedilirken, kentin yüksek kesimlerinde kış manzaraları yaşanmaya devam ediyor. Şehir merkezinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 35 dereceye kadar çıktı.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili’ne yöneldi. Deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü sahilde yoğunluk gün boyunca devam etti. Çocuklar denizde vakit geçirirken, bazı ziyaretçiler güneşlenmeyi tercih etti. Sıcak havadan korunmak isteyenler ise ağaç gölgeleri ve şemsiyelerin altında serinlemeye çalıştı.

Konyaaltı Varyant bölgesinde yamaç paraşütü yapan yerli ve yabancı turistler de Antalya’nın sahil şeridini ve kent manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Hafta sonunu sahilde geçiren Coşkun Özgül, Antalya’da yazın bu yıl geç hissedildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu hafta havalar belirgin şekilde ısındı. Şu anda sahilde ciddi bir yoğunluk var. Deniz çok güzel. Hafta sonumuzu yüzerek değerlendiriyoruz. Antalya gerçekten ayrı bir güzellik sunuyor.”

SAHİLLERDE YAZ, YAYLALARDA KIŞ

Kent merkezindeki sıcak hava etkisini artırırken, Antalya’nın doğusundaki Gündoğmuş ilçesinde bambaşka bir tablo yaşanıyor.

Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki Susambeli ve Karabul yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yayla sezonunun başlamasıyla birlikte ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için bölgede yoğun mesai yapıyor.

Ekipler, kış boyunca kar altında kalan yayla yollarını iş makineleriyle açmaya çalışıyor. Bazı noktalarda kar kalınlığının 8 ila 10 metreye ulaştığı belirtiliyor.

60 KİLOMETRELİK YOL ULAŞIMA AÇILDI

Belediye ekipleri, Gündoğmuş Karabul-Susambeli yayla yolunda alternatif güzergâhlarla birlikte yaklaşık 60 kilometrelik bölümü ulaşıma açtı.

Karla kapalı kalan son 10 kilometrelik bölümde çalışmaların sürdüğü, hava koşullarının elverişli olması halinde yolun yaklaşık bir hafta içerisinde tamamen ulaşıma açılmasının hedeflendiği bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre Antalya’da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların birkaç derece daha yükselmesi beklenirken, yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.