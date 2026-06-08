Artan finansman maliyetleri tüketicileri sıfır faizli alternatiflere yönlendirirken, bankaların güncel kredi kampanyaları netleşti. Yayımlanan son verilere göre, yedi farklı banka tüketicilere 12 aya varan vadelerle 100 bin liraya kadar faizsiz finansman desteği sağlıyor. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için sunulan bu paketler, doğrudan kredi, taksitli nakit avans ve kurtaran hesap gibi farklı finansal ürünlerin birleşiminden oluşuyor.

BANKALARIN GÜNCEL KAMPANYA LİMİTLERİ NELER?

Denizbank, müşterilerine toplamda 100 bin liraya ulaşan 3 ay vadeli faizsiz bir paket sunuyor. Bu paketin 65 bin lirası kredi, 25 bin lirası taksitli nakit avans ve 10 bin lirası taksitli kurtaran hesap olarak kullandırılıyor. Garanti BBVA ise doğrudan 100 bin liraya kadar 3 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı sağladığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası'nın kampanyası toplam 55 bin lirayı buluyor. Banka, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans ve 30 bin lira ek hesap imkanı tanıyor. Albaraka Türk ise 6 ay vadeli toplam 100 bin liralık finansman desteğini, 40 bin lira hoş geldin finansmanı ve 60 bin lira taksitli alışveriş limiti olarak vade farksız sunuyor.

DİĞER BANKALARDA ORANLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

Akbank cephesinde 12 ay vadeli 45 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans ile sıfır faizli fırsatlar yer alıyor. QNB, 3 ay vadeli 25 bin lira kredi ve 25 bin lira taksitli nakit avansı faizsiz olarak tüketicilere aktarıyor. Türkiye Finans ise 50 bin liraya varan ihtiyaç finansmanını 3 ay vadeli ve kar paysız olarak sağlıyor.

KAMPANYALARDAN YARARLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Finans uzmanlarının aktardığına göre, 100 bin liraya varan bu faizsiz destekler genellikle tek bir nakit kalemi yerine; kredi kartı nakit avansı, standart kredi ve kredili mevduat hesabı limitlerinin birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Tüketicilerin başvuru öncesinde ürünlerin ayrı ayrı geri ödeme planlarını ve tahsis şartlarını detaylıca incelemesi önem taşıyor.