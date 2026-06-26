Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyüme ihtimaline karşı havadan ve karadan geniş çaplı müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi katılıyor.

Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla yoğun çaba harcarken, hava araçları da belirli aralıklarla su atarak karadaki ekiplere destek veriyor. Bölgede rüzgarın etkisi nedeniyle ekipler çalışmalarını dikkatli şekilde sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Sera ve yerleşim yerleriyle elektrik direklerinin yakın olması, yangını söndürme faaliyetlerini güçleştirdi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yanan alan miktarının tespiti için çalışma yapılıyor.