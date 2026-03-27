Alanya’da kira geliri elde eden mülk sahipleri için kritik süreç başladı. 2025 yılı kira gelirleri için beyan süresi 31 Mart’ta sona eriyor.

Antalya genelinde olduğu gibi Alanya’daki ev sahipleri için de önemli bir uyarı yapıldı. 2025 yılına ait kira geliri beyannamesi verme süresi hızla daralıyor. Son tarih 31 Mart… Yani sadece birkaç gün kaldı.

Bu süreç her yıl oluyor ama çoğu kişi son günlere bırakıyor. Sonra sistem yoğunluğu, eksik belge… Bir telaş. Aynı durum yine yaşanacak gibi duruyor.

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

Alanya’da konut veya iş yeri kiraya verenler için belirlenen sınırlar net:

Konut kira geliri yıllık 47 bin TL üzerindeyse

üzerindeyse İş yeri kira geliri yıllık 330 bin TL üzerindeyse

Bu tutarların üzerinde gelir elde edenler beyanname vermek zorunda. Aksi durumda ciddi cezalar devreye giriyor.

GİDERLERİ DÜŞEREK DAHA AZ VERGİ ÖDEMEK MÜMKÜN

Vergi yükünü azaltmak isteyenler için iki yöntem var: gerçek gider ve götürü gider.

Gerçek gider yöntemini seçenler;

Aydınlatma ve ısınma giderleri

Onarım ve bakım masrafları

Asansör ve site giderleri

Sigorta ödemeleri

Satın alma bedelinin ilk 5 yıl için %5’i

gibi kalemleri gelirden düşebiliyor.

Ancak burada önemli bir detay var: Bu giderlerin belgeleri 5 yıl boyunca saklanmak zorunda.

Diğer seçenek olan götürü gider yönteminde ise daha basit bir hesaplama yapılıyor. İstisna düşüldükten sonra kalan tutarın %15’i otomatik gider sayılıyor.

DENETİMLER ARTIK DAHA SIKI

Gelir İdaresi artık sadece beyana bakmıyor. Tapu kayıtları, banka hareketleri, MERNİS ve MEVA sistemi üzerinden kira gelirleri detaylı şekilde inceleniyor.

Yani “kimse fark etmez” dönemi bitmiş gibi…

Zamanında beyanname verilmezse ya da eksik bildirim yapılırsa bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor.

VERGİLER NASIL ÖDENECEK?

Hesaplanan kira gelir vergisi iki taksitte ödeniyor:

1. taksit: Mart sonu

2. taksit: Temmuz sonu

Beyan işlemleri ise oldukça kolay. Dijital Vergi Dairesi Hazır Beyan Sistemi üzerinden online yapılabiliyor. İsteyenler mobil uygulamadan ya da vergi dairelerinden de destek alabiliyor.

Türkiye genelinde kira geliri beyan edenlerin sayısı 2 milyonu geçti. Bu yıl Antalya ve Alanya’da daha fazla kişinin sisteme girmesi bekleniyor.

Son gün yaklaşırken, özellikle tek evi olan ama kira geliri elde eden birçok kişi hâlâ “ben dahil miyim?” diye düşünüyor. Aslında cevap çoğu zaman evet.

Bir de şu var… Beyan vermek zor gibi görünse de birkaç dakika sürüyor. Ama verilmezse sonuçları uzun sürüyor.