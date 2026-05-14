Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'daki siyasi kulislerin ve vatandaşların da merakla takip ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" tartışmaları sıcaklığını koruyor. Başkent merkezli Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) şirketi, siyasette tansiyonu yükselten bu olası hukuki müdahaleye halkın bakış açısını ölçmek amacıyla kapsamlı bir saha çalışmasına imza attı. Katılımcılara yöneltilen "CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı çıkarsa bu kararı onaylar mısınız?" sorusu, seçmen tabanındaki derin görüş ayrılıklarını ve ezici çoğunluğun itirazını gün yüzüne çıkardı. Ankete göre, olası bir kararı onaylamayacağını belirtenlerin oranı yüzde 69,3 gibi açık bir farkla ilk sırada yer aldı. Düzenlemeye destek verip "onaylarım" diyen kesim yüzde 19'da kalırken, araştırmaya katılanların yüzde 4,2'si kararsız olduğunu, yüzde 7,5'i ise herhangi bir fikri bulunmadığını ifade etti.

İKTİDAR VE ORTAĞININ SEÇMENİNDE DESTEK SINIRLI

Araştırmanın parti bazlı seçmen kırılımları, siyasi kutuplaşmanın ötesinde sürpriz veriler barındırıyor. Alanya yerel siyasetinde de önemli ağırlığa sahip olan AK Parti ve MHP tabanlarının mutlak butlan konusundaki tutumu dikkat çekti. AK Parti seçmeninin yüzde 45,9'u olası bir kararı destekleyeceğini söylerken, karara karşı çıkanların oranı yüzde 39,7 olarak ölçüldü. İktidar partisine oy verenlerin yüzde 4,6'sı kararsız kalırken, yüzde 9,8'lik bir kesim ise görüş belirtmedi. Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı MHP'de ise tablo daha da çarpıcı bir hal aldı. MHP seçmeninin yüzde 45,5'i mutlak butlan kararına karşı olduğunu dile getirerek, yüzde 40,9 oranında kalan "onaylarım" diyenlerin önüne geçti.

MUHALEFET TABANINDAN KARARA NET VETO

Tartışmaların odağındaki CHP'de ise seçmenin yüzde 94'ü olası bir karara kesin bir dille karşı çıkarken, onay verenlerin oranı yalnızca yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Benzer şekilde diğer muhalefet partilerinin tabanlarında da mutlak butlan formülüne yönelik güçlü bir itiraz dalgası görüldü. Ank-Ar verilerine göre İYİ Parti seçmeninin yüzde 86,7'si, DEM Parti seçmeninin yüzde 82,8'i, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 74'ü ve diğer partilere oy veren vatandaşların yüzde 75,2'si böyle bir adımı onaylamayacağını beyan etti. Yeniden Refah Partisi (YRP) seçmeninde ise karşı çıkanların oranı yüzde 58,2 olurken, kararı destekleyenler yüzde 14,5'te kaldı; bu grupta fikri olmadığını belirtenlerin oranının yüzde 18,2 ile diğer kitlelere göre oldukça yüksek çıkması göze çarptı.

28 İLDE İKİ BİNİ AŞKIN KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Siyasi arenadaki olası yansımaları Alanya kamuoyu tarafından da yakından izlenen bu kritik araştırma, Türkiye genelinde 28 il, 57 ilçe ile bu ilçelere bağlı 141 mahalle ve köyde hayata geçirildi. Toplamda 18 yaş ve üzeri 2 bin 4 seçmenle yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak toplanan veriler, cinsiyet, yaş ve eğitim durumu gibi demografik kriterler gözetilerek analiz edildi. Şirket, saha çalışmasının yüzde 95 güven sınırları içerisinde hata payının ±2,11 olduğunu açıkladı.



Muhabir: Enes Subaşı