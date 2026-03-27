Altın piyasasında belirsizlik sürüyor. Finans analisti İslam Memiş, 2026 yılı için “kazanç değil, varlığı koruma yılı” diyerek yatırımcıları özellikle sert dalgalanmalara karşı uyardı.

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, yatırımcıların en çok sorduğu soru yine aynı: “Bu seviyeden altın alınır mı?” Finans analisti İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde piyasaların yönüne dair önemli mesajlar verdi.

Memiş’e göre bu yıl, alışılmış kazanç dönemlerinden farklı. Daha çok mevcut varlığı koruma yılı olarak öne çıkıyor. Piyasalarda manipülasyon etkisinin artabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların ani hareketlere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

HER AY DALGALANMA BEKLENİYOR

2026 boyunca finansal piyasalarda sert hareketlerin süreceğini ifade eden Memiş, “Her ay farklı enstrümanlarda ciddi dalgalanmalar göreceğiz” dedi. Bu durumun yatırımcıları panikletebileceğini ancak aynı zamanda fırsatlar da yaratabileceğini vurguladı.

Özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasaları doğrudan etkilediğini belirten Memiş, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilimlerin enerji ve altın fiyatlarını baskılayabildiğini söyledi.

ALTINDA “TOPLAMA” SÜRECİ İDDİASI

Memiş, güçlü dolar karşısında altının zaman zaman geri çekildiğini ve bu süreçte büyük oyuncuların daha düşük seviyelerden altın topladığını ifade etti. Ocak ayında görülen yüksek fiyatların “köpük” olduğunu belirten analist, sonrasında yaşanan düzeltmenin bunun bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Şöyle bir durum da var… Fiyat düşüyor gibi görünse de aslında herkes aynı anda aynı hamleyi yapmıyor. O yüzden küçük yatırımcı çoğu zaman geç kalıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER AÇIKLANDI

Kısa vadeye ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, ons altının 4.100 – 4.650 dolar aralığında dalgalanabileceğini söyledi. Bu bandın yatırımcılar için kritik olduğunu vurguladı.

Uzun vadede ise beklenti daha yukarı yönlü. Memiş’e göre altın fiyatları 5.800 – 6.000 dolar seviyelerine kadar çıkabilir. Ancak bu yükselişin düz bir çizgide olmayacağını özellikle belirtti.

Yani… Bir gün yükselip ertesi gün sert düşüş görmek şaşırtıcı olmayacak.

FİZİKİ ALTIN ALACAKLAR DİKKAT

Altın yatırımında en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan fiziki alım konusunda da uyarı geldi. Memiş, yüksek işçilik maliyetlerine dikkat çekerek yatırımcıların bu noktada zarar edebileceğini söyledi.

Bu nedenle alternatif olarak darphane sertifikası ve banka üzerinden altın işlemleri daha avantajlı olabilir.

Özellikle Alanya ve Antalya gibi bölgelerde kuyumcu fiyatları ile banka fiyatları arasındaki fark zaman zaman ciddi seviyelere çıkabiliyor. Bu da yatırımcının fark etmeden maliyetini artırıyor.

Kısa vadede karar verirken… acele etmeyip birkaç gün izlemek bazen daha mantıklı oluyor.