İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bünyesinde faaliyet gösteren bir işletmenin uyguladığı fiyat tarifesi, sosyal medya platformlarında günün en çok tartışılan konuları arasına girdi. Alanya’dan aktarmalı uçuş yapan veya kente seyahat eden pek çok yolcunun da sıklıkla güzergah olarak kullandığı terminaldeki yüksek yeme-içme bedelleri, ulaşım ve turizm ekseninde yeni bir maliyet krizinin fitilini ateşledi.

FİŞTEKİ TUTAR GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Bir tüketici tarafından sosyal medyada paylaşılan ödeme belgesi, havalimanlarındaki fiyatlandırma politikalarının ulaştığı noktayı somut verilerle gözler önüne serdi. Yayına giren görselde, standart bir sandviç için müşteriden tam 550 TL ücret alındığı, tek bir bardak çayın bedelinin ise 185 TL olarak yansıtıldığı kayıtlara geçti. Yalnızca iki kalem atıştırmalık için kesilen toplam 735 TL’lik adisyon, kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti.

TERMİNALLERDEKİ MALİYETLER MERCEK ALTINDA

Hızla yayılan ve binlerce etkileşim alan paylaşımın ardından, havalimanlarındaki yiyecek ve içecek fiyatlarının astronomik düzeyleri yeniden sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar bu rakamların makul olup olmadığı yönünde yoğun eleştiriler getirirken, pek çok kullanıcı benzer terminal deneyimlerini aktararak duruma isyan etti. Alanya kamuoyunu ve seyahat planı yapan yerli turistleri de yakından ilgilendiren bu gelişme, ulaşım noktalarındaki harcama kalemlerinin denetimi yönündeki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

