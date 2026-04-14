Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken şiddet olayında karar çıktı. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı bir kadının, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından sopayla darbedildiği iddiasıyla açılan davada mahkeme, sanığa 19 yıl hapis cezası verdi.

SOKAK ORTASINDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 5 Temmuz 2025 tarihinde meydana geldi. Vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk D., iş çıkışı evine dönerken eşi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerde kafatasında kırık ve beyin kanaması riski tespit edildi. Mağdurun 16 gün boyunca hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

ADLİ RAPOR: HAYATİ TEHLİKE VAR

Olay sonrası hazırlanan adli raporlarda, yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu ve vücutta ağır kırıklar bulunduğu belirtildi. Bu raporlar, davanın seyrinde belirleyici oldu.

MAHKEMEDEN 19 YIL HAPİS KARARI

Savcılık, olayın planlı olduğunu değerlendirerek sanık hakkında “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla ağır ceza talep etti.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise yaptığı değerlendirmede, suçun tasarlama unsuru olmadan işlendiğine hükmetti. Sanık, “kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.