Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle batı ve güneybatı bölgelerinde etkili olacak bir yağışlı hava sistemi için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı kapsamındaki iller arasında Antalya da yer alıyor.

ANTALYA VE ÇEVRESİ İÇİN KRİTİK UYARI

Yetkililer, Antalya başta olmak üzere Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla’da cuma gününden itibaren kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle kıyı kesimlerinde ani yağış geçişlerinin etkili olabileceği belirtiliyor.

Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi ilçelerde de kısa süreli ancak etkili yağışların günlük yaşamı aksatabileceği ifade ediliyor. Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, açık alan planları yapan vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi önem taşıyor.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle düşük kotlu bölgelerde riskin daha yüksek olduğu vurgulandı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, araç kullanırken dikkatli olunması ve resmi uyarıların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

KISA SÜRELİ AMA ETKİLİ OLACAK

Yapılan değerlendirmelere göre yağışlı sistem bazı bölgelerde kısa süreli olacak ancak yerel olarak etkisini artırabilecek. Bu nedenle özellikle ani bastıran sağanaklara karşı hazırlıklı olunması isteniyor.

Antalya ve çevresinde hafta sonuna doğru hava koşullarının kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.