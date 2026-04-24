Mersin’de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, iki çocuğuyla birlikte kaçtığı araçla Antalya’da PTS ve KGYS takibi sonrası durduruldu.

OLAY GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Mersin’in Anamur ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre E.Ç. ile eşi Cangül Çakıroğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından E.Ç.’nin, eşini bıçakladığı öne sürüldü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli, yanına 9 ve 2 yaşındaki iki çocuğunu alarak 33 ANJ 679 plakalı araçla bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, “eşini öldürüp kaçan şüpheli Antalya’da yakalandı” başlığıyla aranan şahıs için geniş çaplı çalışma başlattı.

PTS VE KGYS KAMERALARI DEVREYE GİRDİ

Şüphelinin kullandığı araç, öğle saatlerinde Antalya’nın Aksu ilçesi girişinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı. Bunun üzerine ekipler, aracı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden adım adım takip etti.

Polis, şüphelinin kaçış güzergahını belirleyerek özellikle Kuzey Çevreyolu hattında önlem aldı. Devriye ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede koordineli şekilde hareket etti.

20 KİLOMETRELİK TAKİP SONU DURDURULDU

Şüphelinin aracı, yaklaşık 20 kilometrelik takip sonrasında Aksu ilçesi Başköy yol ayrımında durduruldu. Araçtan indirilen E.Ç. gözaltına alınırken, yanında bulunan iki küçük çocuk gözyaşları içinde kaldı. Polis ekipleri çocukları sakinleştirdi.

Şüpheli ve çocuklar işlemler için Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Araç ise detaylı inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, şüphelinin ilk ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Cinayetin nedeni ve detayları yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.