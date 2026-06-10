ALANYA Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen ve tesisin dünya çapında "Mükemmeliyet Merkezi" (Centre of Excellence) olarak akredite edilmesini taçlandıran törende, spor ve turizm alanındaki önemli gelişmeler kadar davetlilere sunulan gastronomi deneyimi de dikkat çekti. Akreditasyon sertifikası ile tesisin isim hakkı sözleşmesinin imzalandığı organizasyonda, katılımcılar hem tarihi bir ana tanıklık etti hem de Alanya'nın yükselen gastronomi markalarının hazırladığı özel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

Uluslararası spor otoriteleri, yerel yöneticiler, turizm sektörü temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte ikram hizmetleri Mercado Fusion Gastropub ve Anjeliq Downtown Boutique Hotel tarafından üstlenildi. Organizasyon boyunca sunulan özel menüler, davetlilerden tam not aldı.

LEZZET VE SUNUM BİR ARADAYDI

Etkinlik için özel olarak hazırlanan gastronomi konsepti, modern mutfak anlayışını yerel dokularla buluşturdu. Davetlilere sunulan tabaklarda Akdeniz mutfağının seçkin örneklerinin yanı sıra dünya mutfağından esintiler de yer aldı. Özenle hazırlanan sunumlar, yalnızca lezzetleriyle değil görsel zenginlikleriyle de beğeni topladı.

Organizasyon süresince servis edilen özel atıştırmalıklar, sıcak ve soğuk ikramlar, tatlı çeşitleri ve içecek sunumları, etkinliğin sosyal atmosferine önemli katkı sağladı. Katılımcılar, spor turizmi odaklı uluslararası bir organizasyonda Alanya'nın gastronomi potansiyelinin de başarıyla sergilendiğini ifade etti.

ALANYA'NIN MARKA DEĞERİNE KATKI

Son yıllarda yalnızca turizm ve spor alanında değil, gastronomi alanında da dikkat çeken yatırımlara ev sahipliği yapan Alanya'da gerçekleştirilen bu organizasyon, şehrin farklı sektörlerdeki gücünü aynı platformda buluşturdu. Uluslararası misafirlerin ağırlandığı etkinlikte sunulan hizmet kalitesi, Alanya'nın marka değerine katkı sağlayan unsurlar arasında gösterildi.

Özellikle spor turizmi kapsamında kente gelen yabancı konukların yerel işletmelerle buluşturulmasının, destinasyon tanıtımı açısından önemli olduğu vurgulandı. Etkinlik boyunca sunulan ikramlar da bu anlayışın başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

CÜNEYT DARI'DAN MEMNUNİYET MESAJI

Dünya çapında projeleriyle tanınan Mısırlıoğlu Mimarlık sahibi, aynı zamanda Anjeliq Otelleri ve Mercado Fusion Gastropub işletmecisi olan Cüneyt Darı, organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Darı, Alanya'nın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların şehir adına büyük önem taşıdığını belirterek, spor, turizm ve gastronominin bir araya geldiği bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Alanya'nın dünya spor turizmi haritasındaki yerini güçlendiren organizasyonda yer almaktan gurur duyduklarını belirten Darı, bundan sonraki süreçte de kentin uluslararası vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

FIVB tarafından verilen "Mükemmeliyet Merkezi" unvanıyla tarihi bir başarıya imza atan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki organizasyon, sporun yanı sıra gastronomi alanındaki başarılı sunumlarıyla da hafızalarda yer etti.(Şerife ÇOBAN)