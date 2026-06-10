CHP Alanya İlçe Başkanlığı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını parti binasında gerçekleştirdi. Alanya'nın ekonomik gündeminden tarımda yaşanan sorunlara, parti içi görevlendirmelerden siyasi gelişmelere kadar birçok başlığın ele alındığı toplantının ardından CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kandemir, özellikle turizmde yaşanan daralma ve üreticilerin karşı karşıya kaldığı sulama suyu sıkıntısının Alanya’nın genel ekonomik yapısını olumsuz etkilediğini vurgularken, parti içi süreçlere ilişkin de net mesajlar verdi.

“ALANYA ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”

Kandemir, Alanya’nın turizmde ciddi bir daralma yaşadığını belirterek, “Maalesef Alanya bu yıl oldukça zor bir dönemden geçiyor. Turizm sektöründeki daralma ve gerileme bunun en önemli göstergelerinden biri. Bu olumsuz tablonun hem dış hem de iç kaynaklı birçok nedeni bulunuyor. Bölgemizde yaşanan savaş ortamı da turizmi olumsuz etkileyen başlıca etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.”

"ÇİFTÇİLERİMİZ AÇISINDAN BÜYÜK EKONOMİK KAYIP"

Turizmdeki sıkıntıların yanı sıra tarım sektöründe de sorunlar yaşandığını vurgulayan Kandemir, özellikle sulama altyapısındaki gecikmelere dikkat çekti. Yetkililere daha önce defalarca çağrıda bulunduklarını belirten Kandemir, Turizmde yaşanan sıkıntıların yanı sıra tarım sektöründe de ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Özellikle Dim Çayı’ndan kapalı sistemle dağıtılması planlanan sulama suyuna ilişkin boru çalışmalarının sulama sezonuna yetiştirilememesi nedeniyle Alanya’nın doğu bölgesindeki çiftçilerimiz ve üreticilerimiz büyük bir su sıkıntısı yaşıyor. Bu konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen, yetkililer tarafından ancak haziran ayının sonunda su verilebileceği ifade ediliyor. Üstelik bu da herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda mümkün olacak. Yaşanan gecikme çiftçilerimiz açısından büyük ekonomik kayıplara yol açabileceği gibi, ilerleyen dönemde gıda arzında sıkıntılar yaşanmasına da neden olabilir. Bu nedenle yetkililerden boru değişim çalışmalarının hızla tamamlanmasını ve sulama suyunun en kısa sürede üreticilere ulaştırılmasını talep ediyoruz. Bu, göz ardı edilebilecek bir sorun değildir" dedi.

PARTİ SÖZCÜLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

CHP Alanya İlçe Örgütü’nde parti sözcülüğü görevinde değişiklik yapıldığını açıklayan Kandemir, "Geçtiğimiz hafta parti sözcümüz Haydar Uyar'ın belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesinin ardından yönetim kurulu olarak parti sözcülüğünde bir değişikliğe gittik. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Örgütü adına parti sözcülüğü görevini Halime Dim Ceylan yürütecek. Bu gelişme daha önce basına da yansımıştı ancak bizler de resmi olarak kamuoyuyla paylaşmak istedik. Önümüzdeki süreçte bunun daha güçlü bir temsiliyet sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"CHP'Yİ YÖNETECEK İSİMLERİ CHP ÜYELERİ BELİRLER"

Parti içindeki gelişmelere de değinen Kandemir, örgüt olarak seçilmiş genel başkanın yanında olduklarını vurguladı. Kandemir, “Diğer taraftan kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve partililerimizin de yakından takip ettiği gelişmeler bulunuyor. Alanya Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü ve Alanya’daki partililer olarak seçilmiş genel başkanımızın arkasında durduğumuzu açıkça ifade etmek istiyoruz. Bizim anlayışımıza göre Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetecek isimleri yine Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri belirler. Bu nedenle seçilmiş genel başkanımızın ve genel yönetimimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Parti içinde yaşanan gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını şu aşamada hep birlikte takip ediyoruz. Sürecin nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek ve biz de gelişmelere göre gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Şu ana kadar tarafımıza ulaşan herhangi bir resmi yazı bulunmuyor ve mevcut görevimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

“GÖREVİMİZ DEVAM EDİYOR”

Mahkeme kararlarına da değinen Kandemir, 3 Kasım 2023 tarihinde görevde bulunan ilçe yönetimlerinin görevlerine devam ettiğinin görüldüğünü belirtti. CHP’nin birlik ve bütünlük içinde yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kandemir, kurultayın bir an önce yapılmasının önemine dikkat çekti. Kandemir, "Mahkeme kararına bakıldığında da 3 Kasım 2023 tarihinde görevde bulunan ilçe yönetimlerinin görevlerine devam ettiği görülmektedir. Temennimiz, en kısa sürede kurultayın gerçekleştirilmesi ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde ülkemiz için çalışmalarını sürdürmesidir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yalnızca Cumhuriyet Halk Partililerin iradesiyle seçilen yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mahkeme kararıyla atanan kayyumları veya yargı kararıyla göreve gelen yöneticileri tanımıyoruz. Bu konudaki duruşumuz nettir ve kararlılığımız devam etmektedir" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi