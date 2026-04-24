Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen esnaf ziyaretlerinde Türk bayrakları dağıtıldı, milli birlik vurgusu öne çıktı.

Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahaya çıkan MHP ve Ülkü Ocakları temsilcileri, kent genelinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Gün boyu süren ziyaretlerde Türk bayrağı dağıtımı yapılırken, vatandaşlarla birebir temas kuruldu.

ESNAF ZİYARETLERİNDE BAYRAK DAĞITILDI

Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanı Avukat Mehmet Öz ile MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sümbül’ün katıldığı programda, çarşı merkezinden mahalle aralarına kadar birçok noktada esnaf ziyaret edildi. Ziyaret sırasında iş yerlerine Türk bayrakları bırakıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, özellikle çocukların bayraklara ilgi göstermesi dikkat çekti. Günün anlamına uygun olarak milli egemenlik ve birlik mesajları öne çıktı.

MİLLİ EGEMENLİK VURGUSU YAPILDI

Ziyaretlerde, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen en önemli milli bayramlardan biri olduğu hatırlatıldı. Heyet, Cumhuriyet değerlerinin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Esnafla yapılan sohbetlerde ise günlük ekonomik koşullar ve işlerin durumu da gündeme geldi. Katılımcılar, yerel esnafın beklentilerini dinleyerek not aldı.

YENİ DÖNEMDE SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Programın ardından yapılan değerlendirmede, benzer saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Özellikle gençlere yönelik etkinliklerin artırılması ve Alanya’da esnafla doğrudan temasın sürdürülmesi hedefleniyor.

Yetkililer, bu tür ziyaretlerin sadece özel günlerle sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.