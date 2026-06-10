Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçında Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek finale yükseldi. Seride 2-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen siyah-beyazlı ekip, üst üste aldığı iki galibiyetle adını final serisine yazdırdı.

DOTSON MAÇA DAMGA VURDU

Beşiktaş'ın ABD'li yıldızı Devon Dotson, kritik mücadelede ortaya koyduğu performansla galibiyetin mimarı oldu. Karşılaşmayı 26 sayıyla tamamlayan yıldız oyuncu, özellikle ikinci yarıda takımını ayağa kaldıran isim oldu.

Anthony Brown 10, Mathews 9 ve Sertaç Şanlı 8 sayılık katkı verirken siyah-beyazlılar son çeyrekte rakibine 22-12 üstünlük kurdu.

11 SAYI GERİDEN GELDİLER

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Bahçeşehir Koleji farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Ancak taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş, Dotson önderliğinde yakaladığı seriyle oyuna ortak oldu.

Son çeyrekte savunma sertliğini artıran siyah-beyazlı ekip, üstünlüğü ele geçirdikten sonra hata yapmadı ve parkeden 80-71 galip ayrıldı.

FİNALDE RAKİP YİNE FENERBAHÇE BEKO

Geçen sezonun final eşleşmesi bu yıl da tekrar edecek. Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Final serisinin ilk maçı 13 Haziran Cumartesi, ikinci maçı ise 15 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seride dört galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

ALİMPİJEVİC İLE ÜST ÜSTE İKİNCİ FİNAL

Sırp başantrenör Duşan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, üst üste ikinci kez final serisine yükselme başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar sezonun en kritik virajlarından birini geçerek şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

ALPEREN ŞENGÜN TRİBÜNDEYDİ

NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de karşılaşmayı tribünden takip etti. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.