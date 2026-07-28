Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında sabah saatlerinde kürek sörfü (SUP) yapan ve lastik botla açılan toplam 48 kişi, rüzgar nedeniyle sürüklenince Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, iki farklı kurtarma operasyonunda şahıslar güvenli bir şekilde Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinin bildirdiğine göre, ilk ihbar saat 08.40 sıralarında alındı. Falezler ve Atatürk Parkı açıklarında denize giren çok sayıda sporcunun rüzgarın şiddetlenmesiyle kıyıdan uzaklaştığı tespit edildi. Bölgeye hızla sevk edilen KB-63 ve KB-30 numaralı Sahil Güvenlik botları, denizde mahsur kalan 46 kişiyi denizden alarak başarıyla tahliye etti.

Ekiplerin ilk olaydaki kurtarma çalışmaları sürerken, saat 09.05 sularında aynı bölgeden ikinci bir acil durum çağrısı daha geldi. İçerisinde iki kişinin bulunduğu bir lastik botun da dalgalara kapılarak açık denize doğru sürüklendiği belirlendi. Görevli personelin zamanında müdahalesiyle bu iki kişi de botlarıyla birlikte kurtarılarak kıyıya ulaştırıldı.

RÜZGARLI HAVALARDA KÜREK SÖRFÜ YAPILMALI MI?

Uzmanlar, son yıllarda popülerliği giderek artan SUP sporunda hava koşullarının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle karadan denize doğru esen sert kuzey rüzgarları, sporcuların farkında olmadan açık sulara sürüklenmesine yol açabiliyor. Rüzgarlı günlerde denize açılmadan önce meteorolojik uyarıların dikkate alınması ve can yeleği kullanımının ihmal edilmemesi gerekiyor. Sahil Güvenlik ekipleri de hava muhalefeti olan günlerde bu tür deniz faaliyetlerinden kaçınılması yönünde resmi uyarılarda bulunuyor.

BÖLGESEL DENETİMLER ARTIRILDI

Yaz aylarında deniz suyu sıcaklıklarının uygun seviyelerde seyretmesiyle birlikte Antalya merkezinin yanı sıra Alanya gibi kıyı bandındaki tüm ilçelerde su sporlarına olan talep artış gösteriyor. Akdeniz kıyılarında benzer sürüklenme vakalarının yaşanmaması adına sahil güvenlik birimlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren denetimlerini sıklaştırdığı dikkat çekiyor.