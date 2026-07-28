Alanya'nın en yoğun turizm noktalarından biri olan İskele Bölgesi'nde meydana gelen olayda, iki tur teknesinin çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, yaşananlar çevrede bulunan turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan değerlendirme sonucunda kavgaya karıştığı tespit edilen iki tur teknesi mühürlenerek geçici süreyle ticari faaliyetten men edildi. İşletmelere ayrıca idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Başkan Özçelik: Kamu düzenini bozan davranışlara izin vermeyeceğiz

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kentin uluslararası bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekerek kamu düzenini bozan davranışlara karşı taviz verilmeyeceğini belirtti. Özçelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Alanya'da huzursuzluk oluşturan, kamu düzenini bozan ve kentin imajına zarar veren hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz. Kuralları ihlal eden ve disiplinsizliğe neden olan durumlarda yasal çerçevede gereken işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Alanya'nın huzurunu, güvenliğini ve saygınlığını korumak bizim önceliğimizdir."

Denetimlerin süreceği vurgulandı

Belediye yetkilileri, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada, kamu düzenini tehdit eden olaylara karşı güvenlik güçleriyle koordineli şekilde çalışıldığı ve benzer olaylara karşı gerekli idari işlemlerin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Alanya İskele Bölgesi'nde tur tekneleri arasında yaşanan benzer olaylar daha önce de gündeme gelmişti. Geçmiş yıllarda yaşanan kavgaların ardından da bazı tekneler geçici süreyle ticaretten men edilmiş ve mühürleme işlemleri uygulanmıştı. Yetkililer, özellikle turizm sezonunda kentin imajını olumsuz etkileyen bu tür olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığını belirtiyor.