Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Kızılarık Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında bir elektrik trafosunda yangın meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, 2814 sokak üzerinde bulunan trafodan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve yetkili elektrik dağıtım şirketi görevlileri yönlendirildi.

MÜDAHALE ÖNCESİ ENERJİ KESİLDİ

Bölgeye ulaşan dağıtım şirketi personeli, güvenliği sağlamak amacıyla öncelikle trafonun bağlantılarını ve enerjisini kesti. Elektrik akımının durdurulmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre içinde tamamen söndürülürken, trafoda maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

TRAFO YANGINLARINDA NE YAPILMALI?

Uzmanlar, trafo yangınlarında suyla bireysel müdahalenin elektrik çarpması riski nedeniyle ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Altyapı tesislerinde meydana gelen bu tür alevlenmelerde, çevredeki kişilerin güvenli bir mesafeye çekilerek yalnızca yetkili kurumları ve 112'yi bilgilendirmesi hayati önem taşıyor.

Yetkili birimler, yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek amacıyla bölgede detaylı bir inceleme başlattı.