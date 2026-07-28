Antalya sahillerinde yuvalama dönemini tamamlayan caretta caretta yavruları, yumurtalarından çıkarak denize ulaşmaya başladı. Bölgede kaydedilen son gelişmelere göre, yavruların kumun altından birer birer çıkarak sulara karıştığı gözlemlendi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya kıyılarında, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkış süreci doğa koruma ekiplerince yakından takip ediliyor.

YAVRULAR İÇİN KRİTİK UYARILAR NELER?

Uzmanlar, caretta yavrularının denize ulaşma sürecinde yapay ışıklandırmaların hayvanların yönlerini şaşırtarak ölümlerine yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle sahil şeridindeki işletmelerin ve vatandaşların gece saatlerinde sahillere araçla girmemesi, güçlü beyaz ışık kullanmaması ve yavrulara kesinlikle dokunmaması büyük önem taşıyor.

Antalya ve Alanya sahilleri, Akdeniz havzasında deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanları arasında bulunuyor. Turizm sezonunun en yoğun olduğu döneme denk gelen bu hassas süreçte, bölge halkının ve ziyaretçilerin doğal yaşamı koruma konusundaki duyarlılığının artırılması hedefleniyor.