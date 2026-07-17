Aksu'ya bağlı Altıntaş Mahallesi'nde son günlerde yaşanan sıra dışı olay, bölge sakinlerinin gündeminden düşmüyor. Kardeş Kentler Caddesi'nde yarı çıplak halde dolaşan kadın, kısa süre içinde üçüncü kez görüntülenirken, mahalle halkı yetkililerin konuya müdahale etmesini istiyor.

İlk kez geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde görülen kadın, üzerindeki kıyafetlerin yetersiz olduğu halde hiçbir şeye aldırış etmeden yürüyüşünü sürdürdü. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşananları şaşkın bakışlarla izlerken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Üçüncü kez görüntülendi

İlk görüntülerin ardından aynı kadın kısa süre içinde yeniden aynı bölgede ortaya çıktı. Son olarak üçüncü kez kameralara yansıyan kadının sakin tavırlarla çevrede dolaştığı görüldü.

Görüntülerde, kadının bölgede görev yapan bir moto kuryeyle kısa süre sohbet ettiği anlar da dikkat çekti.

Mahalle sakinleri endişeli

Olayın art arda tekrarlanması, özellikle çocuklu ailelerde tedirginlik yarattı. Mahalle sakinleri, kadının sağlık durumunun ya da psikolojik bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının bilinmediğini belirterek, yetkililerin hem kadının güvenliği hem de kamu düzeni açısından gerekli incelemeyi yapmasını istedi.

Kadının neden bu şekilde cadde üzerinde dolaştığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın arka planı ve kadının kimliğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.