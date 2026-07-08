Alanya'da uzun yıllardır taksicilik yapan ve Yeşilköy Birlik Taksi Durağı esnaflarından Hilmi Korkmaz, hayatını kaybetti. Bölgenin sevilen isimlerinden biri olan Korkmaz'ın vefat haberi, ailesi, yakınları ve taksi camiasında büyük üzüntü yarattı.

07 H 0611 plakalı ticari taksinin kiracısı olarak görev yapan Hilmi Korkmaz, meslek yaşamı boyunca çevresinde yardımsever kişiliği ve güler yüzüyle tanınıyordu. Acı haberin duyulmasının ardından çok sayıda meslektaşı ve seveni taziye mesajları yayımladı.

Merhum Hilmi Korkmaz'ın cenazesi, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11.00'de İncekum Kakaşlar Aile Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Korkmaz ailesinin, taziyeleri İncekum Mahallesi'ndeki aile evinde kabul edeceği öğrenildi.

Hilmi Korkmaz'ın vefatı, başta Alanya taksi esnafı olmak üzere kendisini tanıyan herkesi yasa boğdu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.