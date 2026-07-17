EDİRNE'de her cuma kurulan Balkan Pazarı'nda yaşanan gizli görüntü çekme iddiası, kısa sürede polis ekiplerini harekete geçirdi. Cep telefonuyla pazarda alışveriş yapan kadınları izinsiz görüntülediği öne sürülen İran uyruklu TIR şoförü R.E., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre R.E., pazar alanında dolaştığı sırada cep telefonuyla kadınların görüntülerini gizlice kaydetmeye başladı. Bir süre sonra görüntüsünün çekildiğini fark eden bir kadın duruma tepki göstererek çevredeki pazarcılardan yardım istedi.

Esnaf durumu zabıtaya bildirdi

Kadının yardım çağrısı üzerine pazarcı esnafı olaya müdahale ederek durumu Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri, şüpheliyi pazar yerindeki müdüriyet binasına götürdü.

Kadının şikayetçi olması üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan R.E., ifadesi alınmak üzere Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Cep telefonuna el konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Telefonda herhangi bir görüntü kaydı bulunup bulunmadığı ve iddiaların doğruluğu yapılacak dijital inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.