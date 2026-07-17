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Alanya'da uzun süre gündemde kalan olayla ilgili yargılama devam ederken, davanın ekim ayında yapılacak duruşmasında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Uğurkutu, "Yargı sürecine saygılıyız. Ancak adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi adına hukuki takibimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Aileyi temsil eden Selahattin Uğurkutu, tahliye kararının ardından yaptığı açıklamada yargı sürecine saygı duyduklarını belirtti.

Tahliye kararının ardından davanın hukuki süreci devam ederken, kamuoyunun gözü ekim ayında görülecek duruşmaya çevrildi. Tarafların mahkemede yeniden dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

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ALANYA'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Yekta In+ Residence sitesinde yaşandığı öne sürülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran haşema tartışmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından tutuklanan Rus uyruklu site yöneticisi, yargılama sürecinde tahliye edildi.

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