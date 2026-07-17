ALANYA'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Yekta In+ Residence sitesinde yaşandığı öne sürülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran haşema tartışmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından tutuklanan Rus uyruklu site yöneticisi, yargılama sürecinde tahliye edildi.
13 yaşındaki Hira'nın haşema giydiği gerekçesiyle ayrımcılığa maruz kaldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan yabancı uyruklu yönetici hakkında mahkeme, tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Gözler ekim ayındaki duruşmada
Tahliye kararının ardından davanın hukuki süreci devam ederken, kamuoyunun gözü ekim ayında görülecek duruşmaya çevrildi. Tarafların mahkemede yeniden dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.
"Hukuki süreci kararlılıkla takip edeceğiz"
Aileyi temsil eden Selahattin Uğurkutu, tahliye kararının ardından yaptığı açıklamada yargı sürecine saygı duyduklarını belirtti.
Uğurkutu, "Yargı sürecine saygılıyız. Ancak adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi adına hukuki takibimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
Alanya'da uzun süre gündemde kalan olayla ilgili yargılama devam ederken, davanın ekim ayında yapılacak duruşmasında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.