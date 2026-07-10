Aksu Belediyesi, ilçeye bağlı Topallı ve Kumköy mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kapsamlı bir sosyal destek ve sağlık taraması projesi başlattı. Belediye yetkililerince yapılan açıklamaya göre, saha çalışmaları kapsamında haneler tek tek ziyaret edilerek vatandaşların hem maddi hem de tıbbi gereksinimleri yerinde tespit edildi.

Topallı Mahalle Muhtarı Kemal İncir ile Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç'un da eşlik ettiği hane ziyaretlerinde, vatandaşlara gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Sağlık ekipleri ise evlerde tansiyon ve şeker ölçümleri gerçekleştirdi. Fizik tedavi, hasta yatağı veya kişisel bakım gibi temel ihtiyaçları bulunan ilçe sakinleri kayıt altına alınarak ilgili birimler üzerinden hızlı bir çözüm süreci planlandı.

HIZLI MÜDAHALE VE EVDE TEDAVİ

Çalışmaların somut bir örneği Kumköy Mahallesi'nde yaşandı. Dizindeki rahatsızlık nedeniyle hareket zorluğu çeken Mustafa Çetin'in durumu ekipler tarafından tespit edildikten hemen bir gün sonra, evine fizik tedavi uzmanı yönlendirildi. Tedavi sürecinin doğrudan evinde başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve saha ekiplerine teşekkür etti.

BELEDİYELERİN EVDE BAKIM HİZMETLERİ NASIL İŞLİYOR?

Yerel yönetimlerin sunduğu evde sağlık ve sosyal destek hizmetleri, genellikle muhtarlıklar aracılığıyla veya doğrudan belediyelerin sosyal hizmet birimlerine yapılan başvurularla koordine ediliyor. Aksu Belediyesi'nin uyguladığı bu entegre model, gıda yardımı gibi temel sosyal desteklerin yanı sıra, hastaneye gitmekte fiziksel zorluk yaşayan vatandaşların sağlık sistemine erişimini kolaylaştıran pratik bir çözüm ağı oluşturuyor.

Aksu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Demirel'in aktardığı bilgilere göre, söz konusu saha çalışmaları sadece iki mahalleyle sınırlı kalmayacak. Belediye yönetimi, ilçe genelindeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde hane ziyaretlerini sürdürerek bölge halkının taleplerini yerinde dinlemeye devam edecek.