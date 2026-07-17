KONYA'nın Selçuklu ilçesinde geçtiğimiz salı günü yaşanan aile katliamında acı bilanço ağırlaştı. Evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü (19) boğazlarından bıçaklayarak öldüren Rahman Öztürk'ün (30) babası Fuat Öztürk de hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kan donduran olay, Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Rahman Öztürk, henüz bilinmeyen nedenle evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'e bıçakla saldırdı. Boğazlarından bıçaklanan anne ile kızı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Baba olay sırasında fenalaştı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemede anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, olay sırasında diğer odada bulunan ve yatağa bağımlı olduğu öğrenilen baba Fuat Öztürk fenalaştı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Fuat Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kızı, olaydan bir gün sonra Karapınar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Tutuklandı

Cinayetin ardından gözaltına alınan Rahman Öztürk, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen şüphelinin ifadesinde, üvey annesinin hasta babasına sürekli ilaç verdiğini ve bu ilaçların babasının sağlık durumunu kötüleştirdiğini düşündüğünü söylediği öğrenildi. Rahman Öztürk'ün ayrıca evde yemek yedikten sonra kendisini kötü hissettiğini öne sürerek bu nedenle zaman zaman dışarıda yemek yediğini, yaşadığı durumlardan üvey annesi ile kız kardeşini sorumlu tuttuğunu ifade ettiği belirtildi.

Can kaybı üçe yükseldi

Fuat Öztürk'ün de hastanede yaşamını yitirmesiyle birlikte Konya'da büyük üzüntü yaratan aile faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.