Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Kumköy Sahili'nde yaklaşık 60 yıl önce inşa edilen 600 çardak, 2024 yılının Kasım ayında tamamen yıkılarak bölge temizlendi. Aksu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım işleminin ardından, sahilin bir bölümünün bölgedeki 5 yıldızlı bir otel tarafından kiralandığı ortaya çıktı.

Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün'ün haberine göre, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma altına alınan alanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın talebiyle temizlik süreci başlatılmıştı. Yıkılan 750 kaçak çardağın altından çıkan 1500'ün üzerindeki foseptik çukuru kapatılarak sahil doğal dokusuna kavuşturuldu. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu günlerde karavancılar ve günübirlik tatilciler bölgeye akın etse de, alanda henüz duş veya soyunma kabini bulunmuyor.

KUMKÖY SAHİLİ'NDE NELER DEĞİŞTİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sahil girişine 'Kumköy Koyu Ücretsiz Halk Plajı' tabelası asılmasına rağmen temel ihtiyaç alanları henüz inşa edilmedi.

2026

Yılı Kamu Yatırım Programı'na dahil edilen 50 milyon TL bütçeli projenin, 10 milyon TL'lik kısmının 2026'da kullanılması planlanıyor. Vatandaşlar altyapı eksikliklerinin giderilmesini beklerken, bölgedeki 5 yıldızlı bir otel Milli Emlak'tan kiralama yaparak plajını 200-300 metre genişletti ve alanı demir kazıklarla çevirdi. Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç da alanın kiralandığını doğruladı.

HALK PLAJI PROJESİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Uzun yıllar kaçak yapılaşmayla anılan Kumköy Sahili'nin dönüşüm süreci, kamu kurumlarının tahsis planlarıyla yeni bir aşamaya geçti. Aksu Belediyesi, 299 bin metrekarelik doğal alanın ücretsiz halk plajı olarak kullanılması için Bakanlık makamından bedelsiz ön tahsis onayı aldığını duyurdu. Caretta caretta yuvalama alanı da olan sahilin, ekolojik denge gözetilerek ne kadarlık bölümünün halk plajına dönüştürüleceği ve tesislerin ne zaman hizmete gireceği yakından takip ediliyor.