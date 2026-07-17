Popüler müzik grubu Manifest'in menajeri ve kurucusu Tolga Akış, grubun çocuklara kötü örnek olduğu yönündeki eleştirilere karşı kamuoyuna bir açıklama yaptı. Tartışmalar, 2025 yılında gerçekleşen ve 18 yaş altı izleyicilerin alınmadığı bir konsere ait görüntülerin sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesiyle alevlenmişti.

Hilal Yelekçi, Mina Solak, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Sueda Uluca ve Esin Bahat'tan oluşan grubun, özellikle küçük yaş grubundan oluşan geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu durum, sahne şovları ve kıyafet tercihleri üzerinden yapılan eleştirilerin odak noktasını oluşturuyor.

ELEŞTİRİLERE KARŞI EĞİTİM VE VİZYON VURGUSU

Tolga Akış yaptığı açıklamada, grubun üretkenliğine ve sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekti. Akış'ın aktardığına göre, grup üyeleri kısıtlı imkanlarla kendi şanslarını yaratarak Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden derecelerle mezun oldu. Kurdukları burs fonuyla yüzlerce öğrenciye eğitim desteği sağladıklarını belirten Akış, grubun ülkenin kültürel motiflerini dünyaya taşıdığını ve başarılı çıkışlar yakaladığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERİN TEMELİNDE NE YATIYOR?

Dijital platformlarda hızla yayılan popüler kültür figürlerinin, dinleyici kitleleri ile sahne performansları arasındaki yaş dinamikleri sıkça tartışma konusu oluyor. Manifest grubunun yaşadığı bu son süreç de, ağırlıklı olarak çocuklardan oluşan hayran kitlesi ile yetişkinlere yönelik hazırlanan sahne şovları arasındaki sınırın nasıl yönetilmesi gerektiğine dair süregelen sektörel bir tartışmanın yansıması olarak değerlendiriliyor.

Akış, grubun pesimist müzik piyasasına neşe ve dans getirdiğini, kolektif çalışma kültürüyle dostluk örneği sergilediğini vurguladı. 2025 yılındaki tek bir konserin maksatlı olarak kırpılıp sunulduğunu savunan Akış, grubun farklı kültürlerden insanları bir araya getiren ve binlerce kişiye kazanç kapısı olan bir yapı kurduğunu bildirdi. Açıklama, grubun doğru anlaşılması temennisiyle sona erdi.