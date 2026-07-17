Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026

Dünya Kupası, futbol tarihinde yeni bir geleneğin başlangıcı olacak. FIFA yönetimi, organizasyon tarihinde ilk defa turnuvayı kazanan takımın oyuncularına ve teknik heyetine özel tasarım şampiyonluk yüzükleri verileceğini duyurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, bu yenilik turnuvaya ev sahipliği yapan Kuzey Amerika ülkelerinin spor kültürüne bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

HER BİRİ 7 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Turnuvanın anısına özel olarak toplam 2 bin 26 adet yüzük üretilmesi planlanıyor. Bu yüzüklerin 30 adedi doğrudan şampiyonluğa ulaşan ekibe takdim edilirken, geriye kalan bin 996 adet yüzük dünya çapındaki koleksiyonerler ve futbolseverler için satışa çıkarılacak. Her bir yüzüğün tahmini piyasa değerinin 130 bin euro, yani yaklaşık 7 milyon Türk Lirası civarında olacağı öngörülüyor.

AMERİKAN SPOR GELENEĞİ FUTBOLA NASIL YANSIDI?

Şampiyonluk yüzüğü konsepti; NBA, NFL, NHL ve MLB gibi köklü Kuzey Amerika liglerinde uzun yıllardır standart bir uygulama olarak biliniyor. Takım sporlarında oyunculara madalya yerine yüksek değerli ve kişiselleştirilmiş yüzüklerin verildiği bu sistemin, 2026 organizasyonuyla birlikte dünyanın en büyük futbol turnuvasına entegre edilmesi spor tarihi açısından önemli bir birleşim noktası oluşturuyor.

KİŞİYE ÖZEL TASARIM VE SERTİFİKA

Paylaşılan ilk detaylara göre 14 veya 18 ayar altından üretilecek yüzüklerin üzerinde elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşların yer alması bekleniyor. Yüzüğün bir yüzünde FIFA

Dünya Kupası amblemi bulunurken, diğer yüzü kazanan ülkenin kimliğine göre özel olarak tasarlanacak. Numaralandırılmış ve orijinallik sertifikasına sahip bu yüzüklerin, uygulamanın tek sefere mahsus kalması halinde ilerleyen yıllarda ciddi bir koleksiyon değerine ulaşması bekleniyor. Final müsabakasının bitiminde kaptan ve teknik direktöre sembolik geçici yüzükler verileceği, asıl tasarımların ise üretim aşamasından sonra hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.