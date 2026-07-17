Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde yılan karşılaşmaları artış gösterdi. Yerel kaynakların aktardığına göre, özellikle kırsal kesimlere yakın yerleşim yerlerinde günlük vaka sayısının 10'a kadar ulaştığı öne sürüldü. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, yaban hayatı ile şehir yaşamının kesiştiği anları gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada yayımlanan son kayıtlarda, Tunceli'de dev bir engerek yılanının görüntülendiği anlar yer aldı. Antalya'da ise bir kedinin yılanla girdiği ilginç oyun anbean kaydedildi. Görüntüler, bahar aylarında doğadaki hareketliliğin yerleşim yerlerine nasıl yansıdığını açıkça gösteriyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanların açıklamalarına göre, hava sıcaklıklarının artmasıyla kış uykusundan uyanan yılanlar yiyecek ve su bulmak amacıyla daha geniş alanlara yayılıyor. Bu dönemde yılanlarla karşılaşan vatandaşların ani hareketlerden kaçınması, hayvana zarar vermeden bölgeden yavaşça uzaklaşması ve durumu doğa koruma veya itfaiye ekiplerine bildirmesi tavsiye ediliyor.

Yılan vakalarının yanı sıra, sosyal medyada paylaşılan diğer videolarda yavruları için traktörün önüne atlayan bir canlı, yiyecek arayan aç tilkilerin kavgası ve baba olan meşhur leylek Yaren'in sevindiren haberi de yer buldu. Yaban hayatına ait bu görüntüler, doğadaki ekolojik döngünün yerleşim yerlerine yakın noktalarda tüm canlılığıyla devam ettiğini kanıtlıyor.