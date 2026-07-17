Fenerbahçe'de yabancı kontenjanını rahatlatmak amacıyla başlatılan kadro revizyonu kapsamında ayrılıklar netleşmeye başladı. İlk 11'de düzenli forma şansı bulamayan kanat oyuncusu Musaba'nın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

Aktarılan bilgilere göre, Alman ekibinin futbol direktörü Youri Mulder, tecrübeli oyuncunun temsilcisiyle bir araya geldi. Yapılan ilk görüşmelerin ardından oyuncu cephesinden transfere olumlu yanıt verildi.

SCHALKE 04'TEN KİRALAMA TEKLİFİ BEKLENİYOR

Youri Mulder'in önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimiyle resmi temaslara başlaması bekleniyor. Schalke cephesinin, sarı lacivertli kulübe kiralama formülüyle resmi bir teklif sunacağı ifade ediliyor. Alman kulübü yetkilileri, oyuncunun da transfere sıcak bakması nedeniyle sürecin büyük ölçüde tamamlanacağını öngörüyor.

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK MI?

Fenerbahçe yönetiminin, kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla yollarını ayırarak hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamayı hem de olası yeni transferler için kontenjan boşluğu yaratmayı hedeflediği biliniyor. Musaba'nın kiralık olarak takımdan ayrılması, bu stratejinin planlanan adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.