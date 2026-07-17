Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın evlilik kurumuna dair yaptığı son değerlendirmeler dijital platformlarda geniş yankı buldu. Katıldığı bir YouTube yayınında ilişki dinamiklerine dair fikirlerini paylaşan Sayan, özellikle ev sınırları ve misafirlik kuralları hakkındaki yorumlarıyla tartışma yarattı.

Sayan, evlilikte tarafların belirli sınırları koruması gerektiğinin altını çizerek, kendi hayatındaki misafirlik yaklaşımını izleyicilerle paylaştı. Ünlü ismin program esnasında kurduğu, "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin" şeklindeki cümle, yayının en çok etkileşim alan bölümü olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL MEDYADA İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Bu kesin ifadeler, kısa süre içinde sosyal medya platformlarında en çok tartışılan konular listesine giriş yaptı. Kullanıcılar, Sayan'ın evlilikte arkadaşlık sınırlarına dair çizdiği bu çerçeve karşısında iki farklı kutba ayrıldı.

Bir grup sosyal medya kullanıcısı, aile mahremiyetinin ve evlilikte karşılıklı sınırların korunması adına Sayan'ın yaklaşımını destekleyen yorumlar paylaştı. Buna karşın diğer bir kesim ise bu kuralı modern insan ilişkileri açısından fazla katı ve gereksiz bir kısıtlama olarak değerlendirdi. Tartışmaların büyümesiyle birlikte ilgili video kesiti binlerce kez yeniden paylaşılarak yorum yağmuruna tutuldu.

ÜNLÜ İSMİN EVLİLİK ÇIKIŞLARI NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Kendi özel hayatı ve Çağlar Ökten ile olan evliliğiyle magazin gündeminde sıklıkla yer alan Seda Sayan, uzun süredir hem televizyon ekranlarında hem de dijital medyada ilişki tavsiyeleri vermesiyle tanınıyor. Toplumsal cinsiyet rolleri ve Türk aile yapısındaki geleneksel misafirlik anlayışına dokunan bu tür açıklamalar, ünlü sunucunun geleneksel takipçi kitlesi ile yeni nesil sosyal medya kullanıcıları arasında zihniyet farklılıklarını ortaya koyan bir tartışma zemini yaratmaya devam ediyor.